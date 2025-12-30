Іспанія

Каталонський клуб більше не розглядає трансфер зірки Атлетік Більбао через літню відмову гравця та його поточну форму.

Барселона зайняла безкомпромісну позицію щодо можливого підписання нападника Атлетік Більбао Ніко Вільямса. За інформацією El Nacional, попри те, що 23-річний футболіст тепер виявляє бажання приєднатися до "синьо-гранатових", клуб назавжди відмовився від цієї ідеї.

Минулого літа каталонці доклали значних зусиль для оформлення трансферу, проте іспанець відповів відмовою та пролонгував угоду з басками до 2035 року. Крім образи за літній демарш, босів Барселони бентежить фізичний стан гравця: у клубі вважають, що його статистика суттєво погіршилася порівняно з минулим сезоном.

У поточній кампанії Ніко Вільямс провів 18 матчів, у яких відзначився трьома голами та трьома асистами. Портал Transfermarkt наразі оцінює вартість вінгера у 60 мільйонів євро.

Раніше Луїс Енріке відзначив воротаря Атлетіка Більбао.