Барселона зайняла безкомпромісну позицію щодо можливого підписання нападника Атлетік Більбао Ніко Вільямса. За інформацією El Nacional, попри те, що 23-річний футболіст тепер виявляє бажання приєднатися до "синьо-гранатових", клуб назавжди відмовився від цієї ідеї.

Минулого літа каталонці доклали значних зусиль для оформлення трансферу, проте іспанець відповів відмовою та пролонгував угоду з басками до 2035 року. Крім образи за літній демарш, босів Барселони бентежить фізичний стан гравця: у клубі вважають, що його статистика суттєво погіршилася порівняно з минулим сезоном.

У поточній кампанії Ніко Вільямс провів 18 матчів, у яких відзначився трьома голами та трьома асистами. Портал Transfermarkt наразі оцінює вартість вінгера у 60 мільйонів євро. 

