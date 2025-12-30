Каталонський клуб більше не розглядає трансфер зірки Атлетік Більбао через літню відмову гравця та його поточну форму.
Ніко Вільямс, Getty Images
30 грудня 2025, 14:36
Барселона зайняла безкомпромісну позицію щодо можливого підписання нападника Атлетік Більбао Ніко Вільямса. За інформацією El Nacional, попри те, що 23-річний футболіст тепер виявляє бажання приєднатися до "синьо-гранатових", клуб назавжди відмовився від цієї ідеї.
Минулого літа каталонці доклали значних зусиль для оформлення трансферу, проте іспанець відповів відмовою та пролонгував угоду з басками до 2035 року. Крім образи за літній демарш, босів Барселони бентежить фізичний стан гравця: у клубі вважають, що його статистика суттєво погіршилася порівняно з минулим сезоном.
У поточній кампанії Ніко Вільямс провів 18 матчів, у яких відзначився трьома голами та трьома асистами. Портал Transfermarkt наразі оцінює вартість вінгера у 60 мільйонів євро.
