Англія

Головний тренер зазначив, що клуб розглядає всі варіанти посилення через кадрові проблеми.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета висловився щодо можливих трансферів у зимове вікно. Слова наставника наводить ESPN.

"Вікно можливостей відкривається, і ми повинні вивчати всі шанси підсилити склад. Звісно, будемо шукати варіанти, але чи здійснимо трансфери — це вже інше питання. Наше завдання — завжди бути готовими діяти, і тоді все буде добре. Все може статися, і я сподіваюся, станеться щось позитивне для нас", — зазначив Артета.

Наразі Арсенал переживає кадрову кризу через низку травм. У лазареті перебувають Бен Вайт, Крістіан Москера та Ріккардо Калафіорі, тоді як Вільям Саліба та Габріель Магальяенс щойно відновилися після ушкоджень. Стан Кая Гаверца наразі під питання.

Сьогодні лондонці зіграють черговий матч АПЛ проти Астон Вілли. Стартовий свисток заплановано на 22:15 за київським часом.