Football.ua представляє прев'ю матчу 19-го туру англійської Прем’єр-ліги, який пройде 30 грудня та розпочнеться о 22:15.
Манчестер Юнайтед — Вулвергемптон, Getty Images
30 грудня 2025, 09:00
У матчі 19-го туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме Вулвергемптон на Олд Траффорд. Для господарів це шанс продовжити боротьбу за місця в зоні Ліги чемпіонів, тоді як гості намагаються перервати катастрофічну серію без перемог і зачепитися за першу перемогу у сезоні.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРГЕМПТОН
ВІВТОРОК, 30 ГРУДНЯ, 22:15 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS
Команда Рубена Аморіма підходить до зустрічі в ролі явного фаворита. "Червоні дияволи" вже обігрували Вулвергемптон у цьому сезоні — на виїзді манкуніанці здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. Нині Юнайтед іде шостим у турнірній таблиці, а чергові три очки можуть суттєво наблизити клуб до топ-4.
Останній тур приніс Манчестер Юнайтед важку, але надзвичайно важливу перемогу над Ньюкаслом (1:0). Команда витримала серйозний тиск, продемонструвавши характер і організовану гру в обороні. Попри кадрові проблеми — відсутність Бруну Фернандеша, Амада Діалло, Браяна Мбемо та Нуссаїра Мазрауї — господарі розраховують на глибину складу й активність Матеуса Куньї, який залишається ключовою фігурою в атаці.
Для Вулвергемптона цей сезон перетворився на справжній кошмар. Після 18 турів команда не здобула жодної перемоги: 16 поразок і дві нічиї — результат, що залишає "вовків" на останньому місці таблиці з мінімальним доробком у два очки. Серія поразок у чемпіонаті вже сягнула дванадцяти матчів поспіль.
Водночас команда Роба Едвардса в останніх турах намагалася додати в грі — матчі проти Арсеналу та Ліверпуля були більш конкурентними, хоча й завершилися поразками. Вулвергемптон має серйозні кадрові втрати: через травми не зіграють Маршалл Мунетсі, Родріго Гомес, Жан-Рікнер Белльгард і Даніель Бентлі, а Андре пропустить матч через дискваліфікацію. Окрему надію гості покладають на Йоргена Странда Ларсена, який прагне покращити власну результативність.
За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Рубена Аморіма. Так, на перемогу Манчестер Юнайтед в основний час пропонується коефіцієнт 1.35, тоді як потенційний успіх Вулвергемптона оцінюється показником 8.50. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5.00.
📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД : Ламменс — Дало, Гевен, Мартінес, Шоу — Каземіро, Угарте — Доргу, Маунт, Кунья — Шешко
ВУЛВЕРГЕМПТОН : Жозе Са — Москера, Сантьяго Буено, Крейчі — Доерті, Лопес, Гомес, Уго Буено — Мане, Хван — Ларсен
⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ
📊 ПОТОЧНА ФОРМА
прогноз 2:0