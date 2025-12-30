ВІВТОРОК, 30 ГРУДНЯ, 22:15 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАС БРАМЕЛЛ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Команда Рубена Аморіма підходить до зустрічі в ролі явного фаворита. "Червоні дияволи" вже обігрували Вулвергемптон у цьому сезоні — на виїзді манкуніанці здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1. Нині Юнайтед іде шостим у турнірній таблиці, а чергові три очки можуть суттєво наблизити клуб до топ-4.

Останній тур приніс Манчестер Юнайтед важку, але надзвичайно важливу перемогу над Ньюкаслом (1:0). Команда витримала серйозний тиск, продемонструвавши характер і організовану гру в обороні. Попри кадрові проблеми — відсутність Бруну Фернандеша, Амада Діалло, Браяна Мбемо та Нуссаїра Мазрауї — господарі розраховують на глибину складу й активність Матеуса Куньї, який залишається ключовою фігурою в атаці.

Для Вулвергемптона цей сезон перетворився на справжній кошмар. Після 18 турів команда не здобула жодної перемоги: 16 поразок і дві нічиї — результат, що залишає "вовків" на останньому місці таблиці з мінімальним доробком у два очки. Серія поразок у чемпіонаті вже сягнула дванадцяти матчів поспіль.

Водночас команда Роба Едвардса в останніх турах намагалася додати в грі — матчі проти Арсеналу та Ліверпуля були більш конкурентними, хоча й завершилися поразками. Вулвергемптон має серйозні кадрові втрати: через травми не зіграють Маршалл Мунетсі, Родріго Гомес, Жан-Рікнер Белльгард і Даніель Бентлі, а Андре пропустить матч через дискваліфікацію. Окрему надію гості покладають на Йоргена Странда Ларсена, який прагне покращити власну результативність.