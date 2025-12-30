Іспанія

36-річний венесуельський нападник покидає Ла Лігу.

Аутсайдер чемпіонату Іспанії Ов'єдо оголосив про дострокове припинення оренди досвідченого нападника Саломона Рондона, повідомила пресслужба клубу.

У клубі подякували 36-річному футболісту за відданість та побажали успіхів у подальшій кар’єрі. Початкова угода між клубами була розрахована до літа 2026 року, а права на Рондона належать мексиканській Пачуці.

У складі Ов'єдо венесуелець провів 16 матчів у всіх турнірах, забив два голи. Раніше він виступав за Евертон, Малагу, Лас-Пальмас, Рівер Плейт та низку російських клубів.

Після 17 турів Ов'єдо посідає 19-те місце у Ла Лізі, набравши лише 11 очок. Нагадаємо, що нещодавно команда також оголосила про відставку головного тренера.