Англія

Едвардс під загрозою, клуб обговорює Макіннеса, Баррі-Мерфі та О’Ніла.

Аутсайдер Англійської Прем'єр-ліги Вулвергемптон розглядає можливість зміни головного тренера на тлі слабких результатів.

Як повідомляє журналіст Грем Бейлі з TEAMtalk, керівництво клубу може звільнити Роба Едвардса та вже обговорює кандидатури інших наставників, серед яких Дерек Макіннес (Хартс), Браян Баррі-Мерфі (Кардіфф) та колишній тренер Вулвергемптона Гарі О’Ніл, який працював у клубі з серпня 2023 по грудень 2024 року.

На даний момент Вулвергемптон посідає останнє місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи лише 2 очки після 18 турів і не здобувши жодної перемоги в сезоні.

Нагадаємо, нещодавно "вовки" встановили жахливий антирекорд серед клубів АПЛ.

Сьогодні підопічні Едвардса зустрінуться у матчі проти Манчестер Юнайтед, початок о 22:15.