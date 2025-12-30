Англія

27-річний аргентинець може покинути Рим після травми та конфлікту з тренером.

Італійські ЗМІ повідомляють, що Лідс Юнайтед розглядає можливість підписання небажаного нападника Лаціо Таті Кастелланоса. Гравець не потрапив до складу команди Мауріціо Саррі на суботній матч проти Удінезе (1:1).

За даними Calciomercato, англійський клуб вже зробив попередній запит щодо доступності 27-річного аргентинця у січні. За інформацією журналіста Альфредо Педулли, Саррі був готовий продати Кастелланоса ще влітку, але трансферне ембарго Лаціо завадило клубу підписати заміну.

Минулого сезону Кастелланос забив 14 голів у 40 матчах, але нинішній сезон 2025/26 був турбулентним через травми та трансферні обмеження. Травма підколінного сухожилля вивела нападника з ладу майже на шість тижнів.

Сам гравець віддає перевагу залишитися в Європі, незважаючи на пропозицію від Фламенгу. Раніше інтерес до Кастелланоса проявляв Вест Гем, а тепер потенційним покупцем може стати Лідс Юнайтед.