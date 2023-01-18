Англія

Правоохоронці знайшли чоловіка, який вдарив ногою голкіпера Арсеналу.

Вболівальнику, який вдарив воротаря Арсеналу Аарона Рамсдейла після матчу з Тоттенгемом, висунуто звинувачення в нападі. Про це повідомляє Daily Mail.

35-річний Джозеф Воттс тепер має постати перед судом Хайбері. Слухання заплановане на 17 лютого.

from a camera that is clearer and different sides Richarlison & Fans vs Aaron Ramsdale#TOTARS #NorthLondonDerby pic.twitter.com/ieDwboFiu0 — TheBOMBOMs (@TheBOMBOMs) January 16, 2023

"Чоловіку висунуто звинувачення в нападі на гравця Арсеналу після матчу на стадіоні Тоттенгем Хотспур у неділю, 15 січня. Він має постати перед магістратським судом Хайбері в п'ятницю, 17 лютого. Слідчій групі в її розслідуванні допомагав футбольний клуб Тоттенхем", - йдеться у заяві поліції Лондона.

Нагадаємо, інцидент стався після фінального свистка, коли на полі на підвищених тонах почали говорити Рамсдейл та Рішарліссон. Коли вони підійшли до рекламних щитів, один із фанатів скочив на них і вдарив ногою воротаря "канонірів".