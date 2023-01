Вболівальнику, який вдарив воротаря Арсеналу Аарона Рамсдейла після матчу з Тоттенгемом, висунуто звинувачення в нападі. Про це повідомляє Daily Mail.

35-річний Джозеф Воттс тепер має постати перед судом Хайбері. Слухання заплановане на 17 лютого.

from a camera that is clearer and different sides Richarlison & Fans vs Aaron Ramsdale#TOTARS #NorthLondonDerby pic.twitter.com/ieDwboFiu0