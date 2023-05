Астон Вілла на своєму офіційному сайті повідомляє, що Ешлі Янг покине клуб після закінчення контракту.

37-річний гравець залишає Вілла Парк, провівши 32 матчі у всіх турнірах минулого сезону. Англієць забив один гол у ворота Ноттінгем Форест.

Нагадаємо, Янг повернувся до "вілланів" у 2021 році. Після цього клуб продовжив контракт футболіста ще на рік.

Нагадаємо, за підсумками сезону Астон Вілла посіла сьоме місце та зіграє у Лізі конференцій.

