37-річний гравець залишає Вілла Парк.
Ешлі Янг, офіційний сайт АВ
31 травня 2023, 13:57
Астон Вілла на своєму офіційному сайті повідомляє, що Ешлі Янг покине клуб після закінчення контракту.
37-річний гравець залишає Вілла Парк, провівши 32 матчі у всіх турнірах минулого сезону. Англієць забив один гол у ворота Ноттінгем Форест.
Нагадаємо, Янг повернувся до "вілланів" у 2021 році. Після цього клуб продовжив контракт футболіста ще на рік.
Нагадаємо, за підсумками сезону Астон Вілла посіла сьоме місце та зіграє у Лізі конференцій.
Раніше повідомлялось, що Астон Вілла близька до підписання Асенсіо.