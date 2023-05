Англія

Головною трансферною ціллю "канонірів" залишається Деклан Райс із Вест Гема.

Відомий футбольний журналіст та трансферний інсайдер Фабріціо Романо розповів про плани лондонського Арсеналу на літнє трансферне вікно.

За його словами, "каноніри" планують підписати чотирьох нових гравців, а головною трансферною ціллю залишається центральний півзахисник Вест Гема Деклан Райс, на якого також претендує мюнхенська Баварія.

"З того, що я розумію, Арсенал хоче підписати двох півзахисників, фулбека та центрбека. Вони мріють про Деклана Райса та ще одного хавбека у центр. Клуб хоче підписати важливих гравців на наступний сезон.

Це правда, що Райсом також цікавиться Баварія, проте Арсенал відчуває, що залишається фаворитом. Це конкретна опція для нього зараз, але не на 100% гарантована. Думаю, буде всі трансферні перегони у цій ситуації ще попереду.

Вест Гем хоче понад 100 мільйонів фунтів, тож це буде битва, в якій Арсенал точно візьме участь", — цитує слова Фабріціо Романо Arsenal Buzz з посиланням на подкаст журналіста The Here We Go Podcast.