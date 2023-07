Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль остаточно ухвалив рішення підписати атакуючого півзахисника Лейпцига Домініка Собослаї, активувавши його клаусулу у розмірі 70 мільйонів євро (близько 60 млн фунтів).

Як повідомляє журналіст Дейв Окоп, 22-річний угорський плеймейкер вже прилетів у Ліверпуль для завершення свого трансфера до клубу англійської Прем'єр-ліги.

🚨 EXCLUSIVE: Dominik Szoboszlai has landed in Liverpool. Welcome to Liverpool Dominik Szoboszlai. pic.twitter.com/RGURcXLZFL