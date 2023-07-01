Англія

"Червоні" вирішили активувати клаусулу угорського хавбека у розмірі 70 мільйонів євро.

Напередодні стало відомо про те, що Ліверпуль остаточно ухвалив рішення підписати атакуючого півзахисника Лейпцига Домініка Собослаї, активувавши його клаусулу у розмірі 70 мільйонів євро (близько 60 млн фунтів).

Як повідомляє журналіст Дейв Окоп, 22-річний угорський плеймейкер вже прилетів у Ліверпуль для завершення свого трансфера до клубу англійської Прем'єр-ліги.

🚨 EXCLUSIVE: Dominik Szoboszlai has landed in Liverpool. Welcome to Liverpool Dominik Szoboszlai. pic.twitter.com/RGURcXLZFL — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) July 1, 2023

Особисті умови між гравцем та "червоними" вже узгоджені, тому залишається лише пройти медичне обстеження перед офіційним оголошенням про успішну угоду.

У минулому сезоні Домінік Собослаї провів на клубному рівні 46 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 10 голів та віддав 13 результативних передач.