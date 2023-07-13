Валлійський хавбек пройде медогляд у рідному клубі.
Аарон Ремзі, getty images
13 липня 2023, 16:59
Центральний півзахисник Аарон Ремзі прийняв рішення продовжити кар'єру у Кардіфф Сіті з Чемпіоншипу, куди він перейде на правах вільного агента після завершення контракту із Ніццою.
Як повідомляє Sky Sports, 32-річний валлієць незабаром пройде медогляд у рідному клубі, за який він виступав до літа 2008 року перед своїм трансфером до лондонського Арсеналу.
Відзначається, що заради повернення до Кардіфф Сіті Ремзі відхилив вигідну у фінансовому аспекті пропозицію з Саудівської Аравії.
У минулому сезоні Аарон Ремзі провів 34 поєдинки у всіх турнірах на клубному рівні, у яких він забив один гол та віддав три результативні передачі.