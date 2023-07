Центральний півзахисник Аарон Ремзі прийняв рішення продовжити кар'єру у Кардіфф Сіті з Чемпіоншипу, куди він перейде на правах вільного агента після завершення контракту із Ніццою.

Як повідомляє Sky Sports, 32-річний валлієць незабаром пройде медогляд у рідному клубі, за який він виступав до літа 2008 року перед своїм трансфером до лондонського Арсеналу.

Відзначається, що заради повернення до Кардіфф Сіті Ремзі відхилив вигідну у фінансовому аспекті пропозицію з Саудівської Аравії.

🚨 Aaron Ramsey will have a medical at Cardiff City.



Ramsey has reportedly turned down a lucrative offer from a Saudi Arabian club in order to rejoin his former side. 🇸🇦❌pic.twitter.com/HeYeDrF1z4