Ганський універсал приєднався до табору "молотобійців".
Мохаммед Кудус, Вест Гем
27 серпня 2023, 22:22
Вест Гем Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Мохаммеда Кудуса, права на якого раніше належали амстердамському Аяксу.
23-річний ганський універсал підписав із "молотобійцями" повноцінний контракт, який буде розраховано до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.
За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 45 мільйонів євро, а также Аякс має першочергове право викупу гравця за певну суму.
У минулому сезоні Мохаммед Кудус провів 42 поєдинки у всіх турнірах, у яких він забив 18 голів та віддав 7 результативних передач.