Вест Гем Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосив про підписання атакуючого півзахисника Мохаммеда Кудуса, права на якого раніше належали амстердамському Аяксу.

23-річний ганський універсал підписав із "молотобійцями" повноцінний контракт, який буде розраховано до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 45 мільйонів євро, а также Аякс має першочергове право викупу гравця за певну суму.

GH boy touched down in the East End 🇬🇭 pic.twitter.com/1UvMIc4XRW