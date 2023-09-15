Рейтинг букмекерів

Football.ua розповідає про думки букмекерів стосовно майбутнього володаря Золотого м'яча.

З минулого року авторитетний журнал France Football, який вже більше півстоліття визначає найкращих гравців року, трішки змінив свої правила і тепер дає нагороду за підсумками не року, а сезону.

Наступна церемонія нагородження головною індивідуальною нагородою в світі футболу, відбудеться в жовтні, а претендентів на приз фактично залишилося лише двоє.

Так, серед всього загалу гравців виділяється троє – є ще Кевін де Брюйне, але півзахисник Манчестер Сіті все ж дуже відстає від дуету лідерів.

Ерлінг Голанд провів феноменальний сезон, але все ж букмекери не вірять в його перемогу в боротьбі за Золотий м'яч проти Ліонеля Мессі.

Аргентинець, фактично, провів якийсь захмарний чемпіонат світу і ці сім матчів і повинні принести йому восьмий Ballon d'or. Ні, звісно загалом Лео провів далеко не поганий сезон в ПСЖ. Не поганий за мірками Ліонеля, для будь якого іншого гравця це був би прекрасний рік (16 голів + 16 асистів в чемпіонаті Франції, 4+4 в семи матчах Ліги чемпіонів.

Але, звісно, респонденти нагороди скоріше за все брали до уваги і надавали великий коефіцієнт важливості саме катарським матчам.

Голанд в свою чергу забив 52 м'ячі в 53 матчах за Сіті – прекрасна статистика. Але місяць відпочинку через те, що Норвегія не пройшла на ЧС можливо зіграє свою роль.

А що точно зіграє роль, то це вже сумнозвісні "зникнення" Ерлінга в важливих матчах. В вирішальних матчах Ліги чемпіонів та Кубку Англії Голанда ніби не було на полі. В Мережі вже навіть жартували, що йому пощастило, адже в АПЛ не буває півфіналів та фіналів.

Що ми маємо в підсумку? На Ерлінга коефіцієнти не можна назвати "безнадійними", але все ж Мессі, схоже, може готувати місцину в своєму флоридському домі для нової нагороди