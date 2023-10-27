Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 11-го туру іспанської Ла Ліги.

У рамках центрального матчу 11-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона зустрінеться з мадридським Реалом.

За версією букмекерів, фаворита майбутнього протистояння на Естадіо Олімпіко визначити непросто.

Так, на перемогу Барселони пропонується коефіцієнт 2,55, тоді як потенційний успіх Реала оцінюється показником 2,68. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,20.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

Враховуючи історичну принциповість протистояння між Барселоною та мадридським Реалом, найбільш імовірною виглядає подія "Обидві заб'ють — Так", яка оцінюється коефіцієнтом 1,54.

Дивлячись на наявні кадрові втрати у стані команди Хаві Ернандеса, можна спробувати поставити на подію "Перемога Реала або нічия (X2)" з коефіцієнтом 1,63.

Більш ризикований, але реальний варіант з урахуванням поточної вражаючої форми гравця – це гол Джуда Беллінгема, який представлений показником 3,00.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

Матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Початок — о 17:15 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.