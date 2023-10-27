Рейтинг букмекерів

Дізнайся, на що можна поставити у грі 10-го туру англійської Прем'єр-ліги.

У рамках центрального матчу десятого туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед прийматиме на своєму полі Манчестер Сіті.

За версією букмекерів, фаворитами майбутнього протистояння на стадіоні Олд Траффорд є підопічні Хосепа Гвардіоли.

Так, на перемогу Манчестер Сіті пропонується коефіцієнт 1,67, тоді як потенційний успіх Манчестер Юнайтед оцінюється показником 4,95. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4,40.

ТОЖ НА ЩО СТАВИТИ?

На старті поточного сезону Манчестер Юнайтед, м'яко кажучи, не вражає і демонструє посередній футбол, тому найпростіший і очевидніший варіант — перемога Манчестер Сіті з коефіцієнтом 1,67.

Також непоганий коефіцієнт 2,16 пропонує на подію "Форма Манчестер Сіті" (-1,0).

Очікується, що Манчестер Юнайтед гратиме другим номером на контратаках, намагаючись позбавити принципового суперника вільного простору, тому не виключено, що в одному з таймів "червоним дияволам" все ж вдасться стримати команду Хосепа Гвардіоли. На нічию в одному з таймів пропонується коефіцієнт 1,58.

ПОТОЧНА ФОРМА КОМАНД

Матч Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті відбудеться у неділю, 29 жовтня. Початок — о 17:30 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цієї зустрічі ви зможете за допомогою текстової онлайн-трансляції на Football.ua.