Англія

Іспанський керманич Борнмута задоволений грою українця.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола висловився щодо виступів центрального захисника команди Іллі Забарного, передає офіційна сторінка клубу АПЛ у Twitter/X.

У керманича "вишень" запитали, чи чув він як вболівальники команди переробили пісню Вітні Г'юстон "I Wanna Dance With Somebody" на "I Wanna Dance With Zabarnyi", проте іспанець зізнався, що не розуміє, що співають фани.

"Я знаю, що це щось про Забу. Думаю, це добре, особливо для нього. Він приїхав сюди, здається, 18 місяців тому, і, звісно, пройшов період адаптації. Мабуть, минулий сезон був нелегким для нього, адже були проблеми з травмами, тож він не грав так багато, як хотів би.

Але я вважаю, що цей сезон є дійсно хорошим. Зрештою, впевненість дає тобі більше лідерства. Він починає більше розмовляти, у нього ідеальна англійська, він дуже добре комунікує з одноклубниками. Він повинен продовжувати, адже йому ще є куди вдосконалюватися, що, враховуючи його вік і рівень, дуже добре для нього", — заявив Іраола.



У поточному сезоні 21-річний українець взяв участь у 38 матчах Борнмута у всіх турнірах, відзначившись одним голом.