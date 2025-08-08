Англія

Словенський нападник проходить другу частину медичного обстеження та переходить із РБ Лейпциг у рамках угоди на суму до 74 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Юнайтед планує офіційно презентувати Беньяміна Шешко перед контрольним матчем із Фіорентиною, повідомляє журналіст Фабріціо Романо. Словенський форвард уже проходить фінальну стадію медичного огляду та незабаром з’явиться перед фанами на Олд Траффорд у червоній футболці.

Раніше повідомлялось про домовленість Манчестер Юнайтед та РБ Лейпциг — тепер трансфер майже оформлено. Джерела вказують на суму 66,3 млн фунтів (приблизно 78 млн євро), з потенційними бонусами, що доведуть загальну вартість до 74 млн фунтів.

Шешко стане четвертим підписанням "червоних дияволів" у літнє трансферне вікно, після прибуття Матеуса Куньї, Браяна Мбеумо та Дієго Леона. 22-річний нападник демонстрував феноменальну результативність у Бундеслізі — за останні два сезони він забив більше, ніж будь-який інший гравець віком до 23 років у топ-5 лігах Європи.

Рубен Аморім розраховує на Шешко як на ключову фігуру в оновленому складі. Очікується, що словенець швидко адаптується до англійського футболу — вже наступного тижня він приєднається до повноцінних тренувань. Його презентація на очах уболівальників має стати символом початку нового етапу для Юнайтед.