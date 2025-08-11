Англія

Вінгер Манчестер Юнайтед відмовляє іншим клубам, очікуючи на пропозицію туринців.

Англійський вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо має намір перейти до Ювентуса.

Як повідомляє Thepeoplesperson.com, футболіст уже висловив бажання продовжити кар’єру в туринському клубі.

До Санчо проявляв інтерес і турецький Бешикташ, але пропозиції стамбульської команди були відхилені. Сам гравець налаштований приєднатися саме до Ювентуса та відмовляє іншим претендентам.

Попри зацікавленість футболіста, італійський клуб поки що не поспішає фіналізувати угоду.

Раніше Манчестер Юнайтед оголосив про трансфер Шешко.