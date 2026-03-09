Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Галатасарай зустрінеться з Ліверпулем.

Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 10 березня, на Алі Самі Єн Спор Комплексі в Стамбулі, Туреччина. Початок — о 19:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Галатасарая оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 4.23.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Результативніший тайм: 2-й", представлений показником 1.97.

Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке, тоді як потенційний гол Мохамеда Салаха — 2.59.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 3,0". На нього можна поставити з показником 2.11.

Слідкуйте за матчем Галатасарай — Ліверпуль на Football.ua.