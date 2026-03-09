Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Галатасарай — Ліверпуль, Getty Images
09 березня 2026, 17:50
У рамках 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26 Галатасарай зустрінеться з Ліверпулем.
Перший поєдинок відбудеться у вівторок, 10 березня, на Алі Самі Єн Спор Комплексі в Стамбулі, Туреччина. Початок — о 19:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 1.80, тоді як потенційний успіх Галатасарая оцінюється показником 4.20. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 4.23.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Результативніший тайм: 2-й", представлений показником 1.97.
Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Юго Екітіке, тоді як потенційний гол Мохамеда Салаха — 2.59.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал менше 3,0". На нього можна поставити з показником 2.11.
Слідкуйте за матчем Галатасарай — Ліверпуль на Football.ua.