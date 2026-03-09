Італія

Стали відомі умови нової угоди півзахисника, яка розрахована на тривалий термін.

Мануель Локателлі близький до пролонгації співпраці з Ювентусом. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, сторони узгодили контракт, що діятиме до 2030 року.

За новими умовами, зарплата 28-річного хавбека становитиме від 3,8 до 4 мільйонів євро на рік. Попри активний інтерес з боку клубів англійської Прем'єр-ліги, італієць вирішив залишитися відданим "старій синьйорі" та відхилив усі пропозиції з Туманного Альбіону.

Нагадаємо, Локателлі став гравцем Ювентуса у 2021 році, перейшовши із Сассуоло. У нинішній кампанії півзахисник є ключовою фігурою в побудові туринців: він уже відіграв 37 матчів, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готує новий контракт для Тюрама.