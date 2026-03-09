Італія

Румун розчаровний поразкою.

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу поділився емоціями після програного дербі Мілану (0:1) в рамках 28-го туру Серії А.

"Ми провели перший тайм нижче свого рівня і пропустили гол. У перші 20 хвилин після перерви ми грали краще і створили кілька моментів. У кінцівці намагалися взяти їх низький блок в оточення, змінивши схему, але не змогли зрівняти рахунок.

Нам бракувало точності, наші навіси завжди перехоплювали їхні захисники. Нам потрібно продовжувати робити те, що ми робили раніше.

Ми могли і повинні були зробити більше в першому таймі. Наша гра завжди залежить від роботи форвардів. Я задоволений тим, що вони намагалися робити, але в таких матчах завжди є куди рости. Потрібно було грати з більшою інтенсивністю і краще розпоряджатися моментами.

Є ВАР, є помічник ВАР, вони все перевірили. Мені нічого сказати. Я думаю тільки про те, що ми повинні робити краще, і про свої рішення.

Попереду ще десять матчів, можна набрати 30 очок. Треба скористатися тим запасом, який ми створили до цього моменту", – сказав Ківу.

Завдяки цій перемозі Мілан скоротив відставання від Інтера на сім очок.