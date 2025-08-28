Англія

Форвард Арсенала не пропустить багато часу.

Кай Гаверц, нападник Арсенала, перенесе операцію через проблеми з коліном, повідомляє The Athletic.

Процедура не буде значною, і, за прогнозами, німецький форвард не пропустить багато часу, що дає надію на швидке повернення.

У минулому сезоні Гаверц уже пропустив період із початку лютого до другої половини травня через травму задньої поверхні стегна, тож команда сподівається уникнути тривалої відсутності цього разу.

Реабілітація проходитиме під наглядом медичного штабу клубу, а вболівальники з нетерпінням чекають оновлень про стан гравця, який є важливим елементом атаки "канонірів".

