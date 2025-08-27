Англія

Минулого сезону форвард грав в оренді за Фулгем, а тепер може перебратися до орлів на постійній основі.

Крістал Пелас планує підписати перспективного нападника Арсенала Ріса Нельсона. Про це повідомляє журналіст Чарлі Ваятт із видання The Sun.

За інформацією джерела, керівництво орлів розглядає англійця як потенційну заміну Еберечі Езе, який нещодавно перейшов до Арсенала за £67,5 млн.

Попри те, що лондонський клуб практично домовився про трансфер Єремі Піно з Вільярреала, вони прагнуть також залучити 25-річного Нельсона. Минулого сезону він виступав за Фулгем на правах оренди, де провів 13 матчів, відзначившись двома голами та однією результативною передачею.

Загалом на рахунку Нельсона 8 голів і 9 асистів у 90 поєдинках за Арсенал у всіх турнірах. Його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить €16 млн.