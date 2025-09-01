Англія

Тренер Манчестер Сіті пояснив, чому команда втратила контроль і програла Брайтону.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував недільну поразку своєї команди від Брайтона з рахунком 1:2 у рамках АПЛ.

"Містяни" вийшли вперед на 34-й хвилині завдяки голу Ерлінга Голанда, проте у другому таймі Брайтон спочатку зрівняв рахунок з пенальті, реалізованого Джеймсом Мілнером, а згодом Браян Груда забив переможний м’яч для господарів.

Гвардіола підкреслив, що після пропущеного пенальті Ман Сіті втратив контроль над грою. "Ми забули, як грати після пенальті. Ми не були готові забивати далі голи. Ініціатива завжди швидко змінюється в АПЛ, гол може це зробити, але ми забули, як грати", — заявив тренер.

Він додав, що команда добре виглядала протягом першої години матчу і створила багато моментів, але після пропущеного голу стала нестабільною: "Ми чудово грали протягом першої години. Ми створили багато моментів проти складного суперника. Але після голу було як у матчі з Тоттенгемом — ми добре граємо на початку, пропускаємо гол і стаємо трохи нестабільними".

Після трьох турів Манчестер Сіті посідає 13-е місце в таблиці АПЛ з 3-ма очками.