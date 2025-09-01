Англія

А пропозиції інших клубів мали місце.

Німецький воротар англійського Манчестер Сіті Штефан Ортега опинився в доволі делікатному становищі через останні рухи клубу на трансферному ринку.

"Містяни" за це трансферне вікно вже встигли підписати Джеймса Траффорда з Бернлі, тоді як найближчим часом очікується прибуття ще й італійця Джанлуїджі Доннарумми із французького Парі Сен-Жермен.

Натомість також невдовзі клуб має залишити бразилець Едерсон.

Але сукупність цих трансфері лише погіршує становище Ортеги відносно шансів на потрапляння до стартового складу.

Цього літа Штефан отримав одразу три пропозиції — від турецького Фенербахче, а також Бернлі та Сандерленда, однак на всі відповів відмовою.

Якщо не трапиться щось незвичайне в заключний день трансферного вікна, то німець так і залишиться в Манчестері, після чого вже взимку знову перегляне власний ігровий досвід у Сіті.

У минулому сезоні Штефан провів 22 матчі, пропустив 24 голи та вісім разів зіграв "на нуль".