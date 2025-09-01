А пропозиції інших клубів мали місце.
Штефан Ортега, Getty Images
01 вересня 2025, 11:22
Німецький воротар англійського Манчестер Сіті Штефан Ортега опинився в доволі делікатному становищі через останні рухи клубу на трансферному ринку.
"Містяни" за це трансферне вікно вже встигли підписати Джеймса Траффорда з Бернлі, тоді як найближчим часом очікується прибуття ще й італійця Джанлуїджі Доннарумми із французького Парі Сен-Жермен.
Натомість також невдовзі клуб має залишити бразилець Едерсон.
Але сукупність цих трансфері лише погіршує становище Ортеги відносно шансів на потрапляння до стартового складу.
Цього літа Штефан отримав одразу три пропозиції — від турецького Фенербахче, а також Бернлі та Сандерленда, однак на всі відповів відмовою.
Якщо не трапиться щось незвичайне в заключний день трансферного вікна, то німець так і залишиться в Манчестері, після чого вже взимку знову перегляне власний ігровий досвід у Сіті.
У минулому сезоні Штефан провів 22 матчі, пропустив 24 голи та вісім разів зіграв "на нуль".