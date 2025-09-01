Англія

Логічний наслідок майбутнього відходу Едерсона.

Англійський Манчестер Сіті готується відпускати свого бразильського воротаря Едерсона до турецького Фенербахче, що було анонсовано раніше.

І все це заради того, щоб Хосеп Гвардіола зміг здійснити одне з головних підписань цього літа — трансфер італійського голкіпера французького Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Доннарумми.

Перемовини тривали останні кілька тижнів, але ключом до розв’язання завжди залишався відхід Едерсона.

І коли останнє неминуче, то й домовитись про 35 млн євро + 4 млн євро бонусів компенсації на користь чемпіонів Ліги 1 було не так складно.

Незабаром очікуємо на офіційне оголошення про "довгостроковий контракт".