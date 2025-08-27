Інформація про можливий перехід воротаря Джеймса Траффорда з Манчестер Сіті в Бешикташ на правах оренди не відповідає дійсності. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, англійський гранд не веде жодних переговорів і не планує відпускати 22-річного голкіпера, який входить у майбутні плани Манчестер Сіті. Ці наміри не зміняться навіть у випадку підписання Джанлуїджі Доннарумми з ПСЖ.

Нагадаємо, що наприкінці липня Манчестер Сіті викупив свого вихованця Траффорда у Бернлі за 27 мільйонів фунтів стерлінгів. У новому сезоні-2025/26 він вже провів два матчі: пропустив 2 голи від Тоттенгема (0:2) та одного разу зіграв "на нуль".

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті близький до підписання Доннарумми приблизно за 30 мільйонів євро.