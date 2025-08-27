Англія 27 серпня 2025, 20:18 Манчестер Сіті не відпустить Траффорда в Бешикташ Фабріціо Романо спростував чутки про можливу оренду англійського воротаря. Джеймс Траффорд, Getty Images 27 серпня 2025, 20:18 Інформація про можливий перехід воротаря Джеймса Траффорда з Манчестер Сіті в Бешикташ на правах оренди не відповідає дійсності. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За його даними, англійський гранд не веде жодних переговорів і не планує відпускати 22-річного голкіпера, який входить у майбутні плани Манчестер Сіті. Ці наміри не зміняться навіть у випадку підписання Джанлуїджі Доннарумми з ПСЖ. Нагадаємо, що наприкінці липня Манчестер Сіті викупив свого вихованця Траффорда у Бернлі за 27 мільйонів фунтів стерлінгів. У новому сезоні-2025/26 він вже провів два матчі: пропустив 2 голи від Тоттенгема (0:2) та одного разу зіграв "на нуль". Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті близький до підписання Доннарумми приблизно за 30 мільйонів євро. Микита Євтушенко Football.ua всі статті автора Люди Джеймс Траффорд Команди Бешикташ Манчестер Сіті Джерела Фабріціо Романо / Fabrizio Romano Facebook