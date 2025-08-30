Туреччина

Турки підготували унікальну угоду для ПСЖ.

Італійський воротар Джанлуїджі Доннарумма все попрощався з фанатами французького Парі Сен-Жермен та готується до відходу з клубу.

Потенційний напрям трансферу 26-рінчого виконавця при цьому відомий вже кілька тижнів — англійський Манчестер Сіті.

Із "містянами" футболіст уже навіть устиг погодити умови можливого контракту, тоді як наразі домовляються поміж собою саме клуби.

Однак напередодні до штабу ПСЖ надійшла цікава пропозиція від турецького Галатасарая.

"Леви" також хочуть мати в себе в складі зіркового італійця, але не готові заплатити за нього ані євро.

Натомість Гала пропонує ПСЖ дуже незвичний формат угоди — турки отримають гравця безкоштовно, забезпечать йому умови контракту, які співставні із Сіті, але при цьому майже 100% від його наступного продажу залишиться за французьким клубом.