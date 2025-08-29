Італія

"Россонері" мають намір зміцнити центр оборони.

Італійський Мілан працює на зміцненням центральної ланки оборони команди ведучи переговори про трансфер центрального захисника Манчестер Сіті Мануель Аканджі. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, переговори "россонері" та "містян" щодо трансферу 30-річного швейцарця просуваються успішно. Сума переходу повинна скласти близько 15-17 мільйонів євро.

При цьому зазначається, що головною перешкодою здійсненню цього переходу є заробітна плата захисника, яка за мірками італійського клубу досить висока. Аканджі готовий приєднатися до "россонері", але поки що неясно, чи погодиться він піти на істотне зниження зарплатні.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року з заробітною платою 180 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Трансфермаркт оцінює його у 28 млн. євро.

Минулого сезону Мануель Аканджі відіграв за Ман Сіті 40 матчів, віддав дві результативні передачі та отримав чотири жовті картки.