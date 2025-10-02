Англія

Тренер незадоволений трансферною політикою клубу.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер отримав пропозицію про подовження контракту з клубом.

За інформацією BBC, керівництво "орлів" зробило пропозицію своєму тренеру ще влітку, однак той досі не дав відповіді. Існує висока ймовірність, що 51-річний датчанин залишить команду після завершення сезону, оскільки незадоволений роботою спортивного відділу на трансферному ринку.

Зазначається, що Гласнер подобається керівництву Манчестер Юнайтед, яке провалило початок сезону з Рубеном Аморімом.

Після шести турів Крістал Пелас посідає третє місце в чемпіонаті Англії, набравши 12 очок. Манчестер Юнайтед із сімома балами йде на 14-й позиції.

Раніше Гласнер дав коментар щодо Динамо Київ.