Ліга конференцій

Наставник "склярів" поділився своїми думками перед грою з київським Динамо.

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер прокоментував майбутній матч основного етапу Ліги конференцій проти київського Динамо.

"Ми дуже поважаємо київське Динамо, одну із двох великих команд України. Вони мали багато відмінних гравців. Ми їх аналізували та дивилися багато матчів. Зазвичай вони грають за схемою 4-3-3 з добрими обведеннями. Їм потрібне володіння м'ячем, і вони намагатимуться домінувати у грі. Це їхня ДНК. Ми не знаємо точно їхню схему, але ми дивилися багато ігор і готові до матчу.

Це буде серйозне випробування. Ми звикли до стандартних положень. Кожна команда намагається їх посилити. З іншого боку, нам доводиться захищатися від них. Динамо багато забиває, а й пропускає багато. Побачимо, що буде завтра. Ми віримо у свої сили – це чудовий єврокубковий матч.

Ми не очікуємо, що Динамо гратиме дуже глибоко. Це не в їхньому стилі. Але якщо нам доведеться це зробити, ми матимемо достатньо моментів. Ми знаємо, що можемо прорвати низький блок. Ліверпуль і Челсі зазнавали труднощів у Лізі чемпіонів із 70% володінням м'яча, але це не означає, що потрібно забивати чотири чи п'ять голів. Але ми вважаємо, що ми маємо навички забивати голи, незалежно від того, як грає суперник.

Всі здорові. Це позитив… дуже позитивний момент. Ми завжди граємо з найкращою доступною командою. Якщо ми вважаємо, що комусь потрібен відпочинок, то він його отримає. Але ми винагороджуємо за гарну гру. Це найкраще, що може запропонувати тренер. У нас багато гравців, які заслуговують на вихід у стартовому складі. Я знаю, як ми будемо грати завтра, гравці поки не знають — тож подивимося", — наводить слова Гласнера прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Динамо Київ – Крістал Пелес відбудеться завтра, 2 жовтня, о 19:45 за Києвом.