Капітан Ман Юнайтед відданий клубу і вірить у потрапляння до топ-5 АПЛ.

Португальський півзахисник Бруну Фернандеш не планує переходити до клубів Саудівської Аравії після завершення сезону. Минулого літа він відхилив щедрі пропозиції від Аль-Хіляля та Аль-Іттіхада, щоб залишитися в Манчестер Юнайтед.

Джерела, близькі до капітана "червоних дияволів", спростували чутки про його готовність залишити клуб після ЧС-2026 і прийняти пропозицію з Саудівської Аравії. Фернандеш, чий контракт діє до 2027 року з опцією продовження ще на рік, зосереджений на виступах у провідних європейських лігах.

Наразі Бруну повністю відданий Манчестер Юнайтед і сповнений рішучості покращити результати команди. Він переконаний, що клуб здатен завершити сезон у топ-5 АПЛ, що може забезпечити участь у Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Бруну Фернандеш досяг позначки у 100 голів за Манчестер Юнайтед.