Капітан оформив ювілейне взяття воріт у переможному матчі проти Челсі.
Бруну, Getty Images
20 вересня 2025, 23:27
Португальський півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відзначився своїм 100-м голом у футболці клубу.
Ювілейне взяття воріт стало частиною важливої перемоги над Челсі з рахунком 2:1.
В англійській Прем’єр-лізі Фернандеш уже провів 200 матчів, у яких забив 64 голи, підтвердивши статус одного з найрезультативніших півзахисників сучасності.
