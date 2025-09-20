Португальський півзахисник і капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш відзначився своїм 100-м голом у футболці клубу.

Ювілейне взяття воріт стало частиною важливої перемоги над Челсі з рахунком 2:1.

В англійській Прем’єр-лізі Фернандеш уже провів 200 матчів, у яких забив 64 голи, підтвердивши статус одного з найрезультативніших півзахисників сучасності.

