Англія

Впевнена заява автралійця.

Головний тренер англійського Ноттінгем Форест Анге Постекоглу висловився про можливу відставку на тлі невдалих результатів "лісників". Його слова наводить Sky Sports.

"Думаю, що, з моєї точки зору, я не підходжу як тренер. Не конкретно в цьому клубі. Просто в цілому.

Я тренер-невдаха, якому пощастило отримати цю роботу. Знаю, що ви посміхаєтеся наді мною, але я можу знайти текст, де це сказано. Звичайно, тому створюється враження, що тренер перебуває під тиском.

Є й інша історія. Я прийшов в АПЛ два роки тому і очолив Тоттенгем. Тодішній президент команди сказав мені: "Цей клуб повинен виграти трофей. Ми намагалися запрошувати переможців – Жозе Моурінью і Антоніо Конте. Але це не спрацювало. Нам потрібно щось інше". Мене це трохи зачепило, адже я вважаю себе переможцем.

Я прийняв Тоттенгем, який фінішував восьмим. Ніяких єврокубків. Величезний клуб, який не може прожити і двох років без європейського футболу. Ми фінішували п'ятими в мій перший сезон. І кожен раз, коли Гаррі Кейн забиває, я шкодую, що він не залишився ще на рік. Було б дуже доречно мати його в команді після п'ятого місця. Але якимось чином той рік зник з історії.

Ми фінішували п'ятими, і я повернув їх до європейського футболу, де Тоттенгем і повинен бути. Люди, які давно грали в тому клубі, говорили мені, що трофей буде багато значити. І це нормально.

Ми виграли трофей та позбулися ярлика невдах. Ліга чемпіонів – це можливість придбати найкращих гравців. Але все, що я чув після звільнення з Тоттенгема, – це те, що в минулому сезоні я фінішував 17-м. Якщо дивитися на це з точки зору того, що ми фінішували на 17-му місці, то так, я тренер-невдаха, якому пощастило отримати ще один шанс.

Якщо хтось думає, що 17-те місце – це відображення мене і моєї тренерської роботи, значить, люди дивляться на це через призму – я просто не підходжу як тренер.

Тепер ми дійшли до нинішнього становища, де можна розповісти іншу історію. Можливо, я не тренер-невдаха, якому пощастило отримати цю роботу, але, можливо, я тренер, історія якого, якщо дати йому час, завжди закінчується однаково. У всіх моїх попередніх клубах все закінчувалося однаково — трофеєм", – сказав Постекоглу.

Зазначимо, що під керівництвом Постекоглу Ноттінгем Форест не виграв жодного з шести проведених матчів.