Форвард Алькоркона змінить клуб після завершення сезону та підніметься дивізіоном вище.
Владислав Копотун, Instagram
01 січня 2026, 21:50
25-річний український нападник Владислав Копотун наступного сезону стане гравцем Кадіса. Про це повідомив іспанський журналіст Бені Арройо у соцмережах.
Чинний контракт футболіста з Алькорконом завершується через шість місяців, тож він уже має право підписати попередню угоду з будь-яким клубом. За інформацією джерела, домовленість між сторонами вже досягнута, а перехід вважається фактично оформленим.
Наразі Алькоркон виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії та посідає 14-те місце у групі B. Кадіс, своєю чергою, бореться за підвищення в класі й наразі йде шостим у турнірній таблиці Сегунди.
У поточному сезоні Владислав Копотун провів 14 матчів за Алькоркон, у яких забив два м’ячі, привернувши до себе увагу клубів вищого рівня.