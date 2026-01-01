Іспанія

Форвард Алькоркона змінить клуб після завершення сезону та підніметься дивізіоном вище.

25-річний український нападник Владислав Копотун наступного сезону стане гравцем Кадіса. Про це повідомив іспанський журналіст Бені Арройо у соцмережах.

Чинний контракт футболіста з Алькорконом завершується через шість місяців, тож він уже має право підписати попередню угоду з будь-яким клубом. За інформацією джерела, домовленість між сторонами вже досягнута, а перехід вважається фактично оформленим.

Наразі Алькоркон виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії та посідає 14-те місце у групі B. Кадіс, своєю чергою, бореться за підвищення в класі й наразі йде шостим у турнірній таблиці Сегунди.

У поточному сезоні Владислав Копотун провів 14 матчів за Алькоркон, у яких забив два м’ячі, привернувши до себе увагу клубів вищого рівня.