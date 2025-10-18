Англія

Оновлення від головного тренера щодо стану гравців.

Ноттінгем Форест у восьмому турі англійської Прем’єр-ліги зіграє домашній матч проти лондонського Челсі.

Напередодні гри головний тренер "лісників" Анже Постекоглу повідомив новини щодо стану окремих футболістів власної команди.

Зокрема, австралійський фахівець не оминув стан здоров’я українського універсала Олександра Зінченка.

28-річний виконавець пропустив міжнародні виступи за збірну України в жовтні через м’язове пошкодження.

Однак на гру проти Челсі Зінченко, а також бразильський захисник Мурільйо та півзахисник Дуглас Луїс будуть готові до виступів одразу в стартовому складі.

Матч Ноттінгем Форест — Челсі відбудеться 18 жовтня, о 14:30.