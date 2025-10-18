Для українця це буде п'ятий поєдинок цього сезону.
Олександр Зінченко, Getty Images
18 жовтня 2025, 13:53
Сьогодні, 18 жовтня, відбудеться матч восьмого туру АПЛ, у якому Ноттінгем Форест на своєму полі прийме Челсі.
Тренерський штаб "лісників" на чолі з Анже Постекоглу вирішив довірити місце у стартовому складі українському захиснику Олександру Зінченку, який повертається на поле після пропуску кількох матчів через м'язову травму.
Ноттінгем Форест: Селс — Міленкович, Морато, Мурільйо — Вільямс, Луїс, Сангаре, Зінченко — Гіббс-Вайт, Авонії, Андерсон.
Запасні: Віктор, Кунья, Савона, Домінгес, Єйтс, Вуд, Ндоє, Жезус, Гадсон-Одої.
Челсі: Санчес — Джеймс, Чалоба, Ачімпонг, Кукурелья — Гюсто, Лавія — Нету, Сантос, Гарначо — Педро.
Запасні: Йоргенсен, Гато, Адарабіойо, Кайседо, Буонанотте, Гіттенс, Джордж, Гію, Естеван.
Для 28-річного українця це буде п'ятий поєдинок цього сезону.
Нагадаємо, матч Ноттігем Форест — Челсі розпочнеться о 14:30 за Києвом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.