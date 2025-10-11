Німеччина

Мюнхенці розмірковують над заміною для Упамекано?

Мюнхенська Баварія виявляє інтерес до центрального захисника англійського Ноттінгем Форест Мурільйо. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

За інформацією джерела, керівництво "лісників" має намір виручити за 23-річного бразильця 55 мільйонів євро.

Зазначається, що враховуючи такий цінник, "ротен" повинні когось продати зі своїх гравців перед тим, як здійснити трансфер Мурільйо.

Чинна трудова угода бразильця з англійським клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.

Цього сезону Мурільйо відіграв за Ноттінгем Форест п'ять матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль та Манчестер Юнайтед хочуть підписати Упамекано.