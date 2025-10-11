Murillo, getty images
11 жовтня 2025, 15:53
Мюнхенська Баварія виявляє інтерес до центрального захисника англійського Ноттінгем Форест Мурільйо. Про це повідомляє німецьке видання Bild.
За інформацією джерела, керівництво "лісників" має намір виручити за 23-річного бразильця 55 мільйонів євро.
Зазначається, що враховуючи такий цінник, "ротен" повинні когось продати зі своїх гравців перед тим, як здійснити трансфер Мурільйо.
Чинна трудова угода бразильця з англійським клубом розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 55 млн. євро.
Цього сезону Мурільйо відіграв за Ноттінгем Форест п'ять матчів без результативних дій.
