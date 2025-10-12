Англія

Команда не виграла жодного матчу під керівництвом австралійця, а головним претендентом на посаду називають Шона Дайча.

Ноттінгем Форест може втратити головного тренера вже після найближчого туру англійської Прем’єр-ліги. За даними видання The Telegraph, власник клубу Євангелос Марінакіс розглядає можливість звільнення Анже Постекоглу у разі поразки від Челсі 18 жовтня.

Австралійський фахівець очолив Форест 9 вересня, змінивши Нуну Ешпіріту Санту, проте досі не здобув жодної перемоги. Під його керівництвом команда провела сім матчів, у яких зазнала п’яти поразок і двічі зіграла внічию.

Якщо керівництво ухвалить рішення про відставку, головним кандидатом на пост нового наставника стане колишній тренер Евертона Шон Дайч. Також серед можливих варіантів називають Марку Сілву з Фулгема та Стіва Купера, який зараз працює у данському Брондбю.

Марінакіс очікує покращення результатів, адже команда перебуває у нижній частині турнірної таблиці та ризикує втратити шанси на збереження місця в еліті.