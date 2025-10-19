НЕДІЛЯ, 19 ЖОВТНЯ, 16:00 ▪️ ТОТТЕНГЕМ ГОТСПУР СТЕДІУМ, ЛОНДОН ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САЙМОН ГУПЕР ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після семи турів Тоттенгем залишається однією з найприємніших історій старту сезону. Команда Томаса Франка, що взяла курс на стабільність та структурну дисципліну, впевнено пішла на останню міжнародну паузу у топ-3 і йде без поразок у всіх турнірах уже сім матчів поспіль. "Шпори" вміло поєднують контроль і швидкість, а перемога 2:1 над Лідсом перед матчами національних збірних лише підкреслила їхню зрілість.

Форма та впевненість гравців, таких як Мохамед Кудус, який знову блиснув голом та асистом, стали запорукою позитивної динаміки. Попри серйозні кадрові втрати — поза грою Меддісон, Біссума, Кулусевські та Соланке — команда Франка демонструє глибину складу та сильний характер. Новачок Рандаль Коло Муані може дебютувати в АПЛ після травми, що додасть варіативності атаці. Водночас у лондонців залишається привід для самокритики: лише три перемоги у 17 останніх матчах на власному стадіоні в Прем’єр-лізі.

Астон Вілла під керівництвом Унаї Емері переживає справжнє переродження. "Леви" виграли чотири матчі поспіль у всіх турнірах, включно з тріумфами над Болоньєю, Феєнордом і Фулгемом, та вийшли з кризи початку сезону. Після млявого старту Бірмінгем знову дихає оптимізмом — гра команди стала динамічнішою, а Доніелл Мален і Морган Роджерс додали швидкості й креативу в передній лінії.

Важливо й те, що Астон Вілла має унікальну та цікаву серію — не програє в останніх десяти матчах АПЛ, що відбувалися одразу після міжнародних пауз (вісім перемог, дві нічиї). До того ж, Емері вже тричі поспіль перемагав Тоттенгем — двічі в лізі та одного разу в Кубку Англії. Команда приїде до Лондона в чудовому настрої, особливо якщо Оллі Воткінс, який відновлюється після незначного ушкодження, буде готовий зіграти. До того ж, ще одна статистика є на користь "левів": Томас Франк жодного разу не перемагав Астон Віллу Унаї Емері у п'яти попередніх спробах (Н2 П3).