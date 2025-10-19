Англія

Капітан Ліверпуля прокоментував поразку від Манчестер Юнайтед та звернувся до вболівальників після четвертої невдачі поспіль.

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк прокоментував поразку своєї команди у центральному матчі 8 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (1:2). Захисник визнав, що другий гол команда пропустила через власні помилки.

— Думаю, ми пропустили другий гол через свою недбалість. Ми дуже старалися повернутися в гру, створювали моменти для переможного м’яча, але, коли пропускаєш гол таким чином, це, звичайно, розчаровує. Загалом ми діяли занадто поспішно і приймали неправильні рішення. У ці моменти ми були особливо вразливими, — заявив ван Дейк.

Попри результат, капітан підкреслив, що Ліверпуль створив достатньо нагод, аби претендувати на перемогу:

— Я думаю, Юнайтед був дуже терплячим. Вони не тиснули на нас агресивно, дозволяли володіти м’ячем. Нам потрібно було зберігати більше спокою. Ми створили чимало моментів, могли виграти. Але реальність така — ми програли.

Окремо Ван Дейк звернувся до вболівальників із закликом не втрачати віри в команду:

— Це період, коли нам потрібно триматися разом. Не лише гравцям, а й уболівальникам, усім, хто хоче, щоб ми перемагали. Коли ми програємо, впевненість може похитнутися. Але важливо зберігати спокій. Ми вже проходили сезони, коли все складалося фантастично. І тоді всі були єдині. У складні моменти потрібно зберігати ту ж ментальність. Сезон довгий. Так, ми програли вже вчетверте поспіль, але маємо якнайшвидше змінити ситуацію.

Свій наступний матч Ліверпуль проведе 22 жовтня у рамках групового етапу Ліги Чемпіонів проти Айнтрахта.