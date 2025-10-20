Англія

У якому б стані не перебував Манчестер Юнайтед, португалець демонструє рівень.

Манчестер Юнайтед напередодні здолав Ліверпуль на Енфілді в рамках восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 1:2 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Португальський атакувальний півзахисник "Червоних дияволів" Бруну Фернандеш у цій грі створив один гольовий момент для свого одноклубника — асистував на другий гол центральному захиснику Гаррі Магвайру.

Як зазначають майстри статистики, подібна дія стала вже 22 за ліком у поточному сезоні для гравця команди Рубена Аморіма.

У той самий час, Фернандеш — єдиний футболіст АПЛ, який перетнув позначку в 20 створених нагод у поточному сезоні.

Та й загалом статистика Бруну за цим компонентом за останні роки вражає: 119 нагод, створених у сезоні-2022/23, 114 — у сезоні-2023/24, а також 91 — у сезоні-2024/25.