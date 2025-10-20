Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 19 жовтня 2025 року.

Манчестер Юнайтед у матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги на Енфілді обіграв Ліверпуль у Північно-західному дербі (2:1).

Швидкий гол "Червоних дияволів" спантеличив команду Арен Слота, через що та потім довго не могла знайти м’яч у відповідь, хоча моментів мала достатньо.

І коли "червоні" таки забили в завершальній чверті ігрової години, то одразу ж отримали й другий м’яч від суперників.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — Манчестер Юнайтед у рамках 8-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Ліверпуль — Манчестер Юнайтед 1:2

Голи: Гакпо, 78 — Мбемо, 2, Магвайр, 84

Ліверпуль: Мамардашвілі — Бредлі (Вірц, 62), Конате, ван Дейк, Керкез — Гравенберх (Джонс, 62), Мак Аллістер (Екітіке, 62) — Салах (Фрімпонг, 85), Собослаї, Гакпо — Ісак (К'єза, 72).

Манчестер Юнайтед: Ламменс — де Лігт, Магвайр, Шоу (Йоро, 85) — Діалло (Доргу, 58), Каземіро (Угарте, 58), Фернандеш (Мейну, 85), Далот — Мбемо, Кунья — Маунт (Шешко, 61).

Попередження: Діалло, Каземіро