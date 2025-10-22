Ліга чемпіонів

Жозе Моурінью під кінець гри поплив і навіть замінами не супроводжував побиття його команди.

Відомий португальський фахівець Жозе Моурінью на чолі турецького Фенербахче не зміг пробитись цього сезону до основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА через поразку в плей-оф кваліфікації від лісабонської Бенфіки. Однак подальша доля керманича склалась таким цікавим чином, що з "канарок" його звільнили, а потім удруге в кар’єрі призначили працювати головним тренером "орлів".

Тож "Особливий" таки потрапив до основної сітки, але його нова команда на той момент уже мала сенсаційну поразку від азербайджанського Карабаху за плечима (2:3), а потім уже на чолі із Жозе Бенфіка ще й невдало з’їздила на явно не чужий для свого керманича Стемфорд Бридж (0:1). Ситуація з не найбільш приємних, м’яко кажучи, тим паче, що в третьому турі лісабонцям знову треба було їхати до Англії, але вже на північ, та грати на виїзді проти Ньюкасла.

Команда ж Еддіа Гау тим часом цілком упевнено себе почувала навіть з урахуванням стартової поразки від каталонської Барселони (1:2), оскільки одразу після неї "сороки" розгромили бельгійський Юніон (4:0), тож могли претендувати на значно кращі місця, аніж суперники за звітним протистоянням.

Проте безпосередньо на полі Сент-Джеймс Парк розмірковували вже більш дотичними до гри категоріями, і там не сказати було за ходом першої половини, що гості помітно поступаються господарям. Ньюкасл намагався діяти якомога швидше в перехідних фазах, а Бенфіка тим часом зосереджувалась на максимальній ширині власних атак. І те, і те працювало в обидвох колективів справно, гра відбувалась атака за атакою, дуже динамічний футбол, але на 32 хвилині почався злам на користь команди Гау.

Ньюкасл таки підтиснув "орлів" пресингом, і одразу ж Бруно запустив до правого флангу контратаки Мерфі, який потім виконав простріл на порожні ворота для Гордона на дальню стійку. Усі сейви Анатолія Трубіна після стандартів від господарів таким чином миттєво втратили свою цінність, хіба що на той момент його команда могла поступатись уже із значно більшим рахунком.

У гостей був яскраво помітним Лукебакіо на правому фланзі атаки, тоді як Судаков на протилежному боці поля таким похизуватись не міг. Однак Доді просто не щастило з його пострілами з будь-яких позицій, бо як не Поуп, так стійка воріт суперників ставали на заваді потенційним голам. Воротар Ньюкасла, до речі, не тільки в порятунку власних воріт відзначався, а й атаці команди допомагав.

На 71 хвилині саме з далекого вкидання м’яча від голкіпера "сорок" розпочалась контратака на правому фланзі, яку спокійно завершив Барнс, бо банально мав значну перевагу в швидкості над усіма суперниками. А вже за 12 хвилин на рахунку свіжого Гарві був уже дубль, оскільки невгамовний Гордон та Вольтемаде розіграли на нього комбінацію з виходом під удар на все тому ж правому фланзі штрафного.

А далі вже настала роль Трубіна рятувати власну команду від повного розгрому, оскільки на рахунку 3:0 Ньюкасл і не думав зупинятись. Але голкіпер збірної України таки зупинив "сорок". Розкішні дальні удари Жоелінтона та Берна, у купі з пострілом головою з близької відстані від Ботмана, а також чимала кількість подібних моментів у господарів таким чином залишились без завершальної крапки. Хоча Моурінью відсутністю замін наприкінці матчу давав зрозуміти, що його команду й без того розбито.

У наступному турі англійський Ньюкасл прийматиме баскський Атлетік, а лісабонська Бенфіка зіграє вдома проти леверкузенського Баєра.

Ньюкасл — Бенфіка 3:0

Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83



Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Віллок, 90), Майлі, Ремзі (Жоелінтон, 63) — Мерфі (Барнс, 63), Вольтемаде (Осула, 85), Гордон (Еланга, 85).

Трубін — Дедич (Іванович, 63), Т. Араужу, Отаменді, А. Сілва, Аурснес — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Павлідіс, Судаков.Попередження: Тіав — Лукебакіо