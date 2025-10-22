Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.

Англійський Ньюкасл у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА розгромив лісабонську Бенфіку на власному полі (3:0).

У відкритій грі в першому таймі відзначитись першим голом могла будь-яка з команд, однак зрештою це право залишилось за господарями поля.

А вже в другому таймі перевага команди Едді Гау була настільки беззаперечною, що лише Анатолій Трубін міг урятувати колектив Жозе Моурінью пів тотального фіаско.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл — Бенфіка у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Ньюкасл — Бенфіка 3:0

Голи: Гордон, 32, Барнс, 71, 83

Ньюкасл: Поуп — Тріпп’єр, Тіав, Ботман, Берн — Гімараес (Віллок, 90), Майлі, Ремзі (Жоелінтон, 63) — Мерфі (Барнс, 63), Вольтемаде (Осула, 85), Гордон (Еланга, 85).

Бенфіка: Трубін — Дедич (Іванович, 63), Т. Араужу, Отаменді, А. Сілва, Аурснес — Ріос, Барренечеа — Лукебакіо, Павлідіс, Судаков.

Попередження: Тіав — Лукебакіо