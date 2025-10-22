Ліга чемпіонів

Football.ua разом із FAVBET пропонують кілька найцікавіших ставок на сьогоднішні матчі у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів у сезоні-2025/26 продовжує вражати новим форматом, який додає інтриги та яскравих моментів. Третій тур обіцяє захопливі протистояння, де гранди європейського футболу зійдуться з амбітними командами.

У рамках нашої рубрики Football.ua разом із FAVBET підготували три найперспективніші ставки на сьогоднішні матчі.

На сьогодні ми вибрали наступні поєдинки: Челсі — Аякс, Баварія — Брюгге та Монако — Тоттенгем.

Челсі — Аякс

Ставка: Перемога Челсі з форою -1,5 з коефіцієнтом 1.75

На матч між Челсі та Аяксом рекомендуємо поставити на варіант Фора -1,5 на перемогу господарів з коефіцієнтом 1,75 від FAVBET. "Сині" прагнуть домінувати і швидко вирішувати долю поєдинків проти суперників, які не завжди стабільно грають в обороні.

Аякс, хоч і має славні єврокубкові традиції, цього сезону виглядає дещо нестабільно, особливо у виїзних матчах. Команді буде вкрай складно стримати тиск лондонців, що, ймовірно, призведе до поразки з різницею у два і більше м'ячі.

Крім того, на користь "синіх" свідчить і поточна форма команд, де лондонці виглядають більш зіграними та вмотивованими.

Баварія — Брюгге

Ставка: 1 тайм: Тотал більше 1,5 з коефіцієнтом 1.8

Для матчу мюнхенської Баварії проти бельгійського Брюгге одним із найкращих варіантів для ставок є тотал більше 1,5 гола у першому таймі з коефіцієнтом 1,8 від FAVBET. Баварія — це синонім атакувальної потужності.

"Ротен" традиційно потужно починають матчі, намагаючись зняти всі питання про переможця вже до перерви. Їхня гра націлена на швидкі голи. Брюгге, незважаючи на старання, часто не може втримати високий темп, який задають гранди.

Враховуючи, що "баварці" забивають у першому таймі вже в більш ніж десяти матчах поспіль, а гості самі можуть відповісти голом через власну активність, висока ймовірність того, що ми побачимо мінімум два голи ще до свистка на перерву. Статистика та форма команд прямо вказують на відкритий початок поєдинку.

Монако — Тоттенгем

Ставка: Обидві заб’ють з коефіцієнтом 1.6

Монако любить забивати у ворота будь-яких суперників, і їхня атака завжди серед найрезультативніших. Однак, "монегаски" не завжди можуть похвалитися надійною обороною, часто ризикуючи та підключаючи захисників до атак.

Тоттенгем, зі свого боку, завжди грає в атакуючий, відкритий футбол. "Шпори" мають висококласних виконавців в атаці, які здатні вразити ворота будь-якого опонента. При цьому команда часто пропускає, що підтверджують їхні останні матчі у внутрішньому чемпіонаті.

В останніх матчах, де брали участь обидві команди, ставка "обидві заб'ють" заходила досить регулярно. Саме тому, враховуючи атакуючий стиль обох клубів та їхні проблеми в обороні, прогноз на голи обох команд виглядає найбільш вірогідним сценарієм для цього захоплюючого поєдинку.

РЕКЛАМА

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.