Жахливий старт сезону змусив експертів підрахувати потенційні збитки клубу, які включають не лише телевізійні гроші, але й борг у £191 мільйон за вже придбаних гравців.
Нуну Ешпіріту Санту, Getty Images
24 жовтня 2025, 15:55
У Вест Гемі посилюються побоювання щодо збереження прописки в Прем'єр-лізі на тлі одного з найгірших стартів сезону в історії клубу. Як повідомляє Goal з посиланням на експертів з футбольних фінансів, потенційне пониження в класі може призвести до катастрофічних фінансових наслідків.
За оцінками, виліт до Чемпіоншипу коштуватиме "молотобійцям" до 120 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $160 млн). Ця шокуюча сума складається з втрати доходів від телевізійних прав, продажу квитків та спонсорських угод.
Експерт з фінансів Кіран Магуайр пояснив, що у 2024 році дохід клубу склав £270 мільйонів, більше половини з яких – саме телевізійні гроші. "Ця цифра впаде приблизно на £120 мільйонів," – зазначив він.
Ситуацію ускладнює фінансова структура клубу. Вест Гем винен £191 мільйон іншим клубам у вигляді розстрочок за гравців, яких вони вже підписали", – додав Магуайр. Цей борг доведеться виплачувати з майбутніх доходів, яких у Чемпіоншипі просто не буде.
На тлі п'яти поспіль домашніх поразок та місця на дні турнірної таблиці, клубу, ймовірно, доведеться розпродати своїх найцінніших активів, таких як Джаррод Боуен та Лукас Пакета, щоб просто збалансувати бюджет.