Жахливий старт сезону змусив експертів підрахувати потенційні збитки клубу, які включають не лише телевізійні гроші, але й борг у £191 мільйон за вже придбаних гравців.

У Вест Гемі посилюються побоювання щодо збереження прописки в Прем'єр-лізі на тлі одного з найгірших стартів сезону в історії клубу. Як повідомляє Goal з посиланням на експертів з футбольних фінансів, потенційне пониження в класі може призвести до катастрофічних фінансових наслідків. ​

За оцінками, виліт до Чемпіоншипу коштуватиме "молотобійцям" до 120 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $160 млн). Ця шокуюча сума складається з втрати доходів від телевізійних прав, продажу квитків та спонсорських угод.

​Експерт з фінансів Кіран Магуайр пояснив, що у 2024 році дохід клубу склав £270 мільйонів, більше половини з яких – саме телевізійні гроші. "Ця цифра впаде приблизно на £120 мільйонів," – зазначив він. ​

Ситуацію ускладнює фінансова структура клубу. Вест Гем винен £191 мільйон іншим клубам у вигляді розстрочок за гравців, яких вони вже підписали", – додав Магуайр. Цей борг доведеться виплачувати з майбутніх доходів, яких у Чемпіоншипі просто не буде. ​

На тлі п'яти поспіль домашніх поразок та місця на дні турнірної таблиці, клубу, ймовірно, доведеться розпродати своїх найцінніших активів, таких як Джаррод Боуен та Лукас Пакета, щоб просто збалансувати бюджет.