Парижани не готові продавати хавбека мадридському клубу, попри інтерес і можливу пропозицію у 100 мільйонів євро.

Президент Парі Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаїфі не розглядає можливість переговорів із мадридським Реалом щодо переходу півзахисника Вітіньї.

За інформацією іспанських джерел, керівництво французького клубу налаштоване зберегти одного з ключових футболістів команди та не має наміру вступати в діалог із вершковими.

Однією з причин такої позиції є напружені особисті стосунки між Аль-Хелаїфі та президентом Реала Флорентіно Пересом. Напруга між сторонами триває ще з часів конфліктів навколо Суперліги та трансферної саги з Кіліаном Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що мадридський клуб готовий розглянути придбання Вітіньї за суму близько 100 мільйонів євро у випадку можливого відходу Вінісіуса Жуніора, однак позиція ПСЖ наразі залишається незмінною.