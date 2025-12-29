Інше

Легендарний німецький півзахисник вважає, що вінгеру потрібно зосередитися виключно на футболі.

Екс-зірка мадридського Реала Тоні Кроос в інтерв'ю для MARCA відверто розповів про внутрішню кухню королівського клубу та свої стосунки з бразильським талантом.

Попри завершення кар'єри, німець продовжує пильно стежити за бланкос і не боїться давати прямі поради колишнім партнерам. Тоні Кроос підкреслив, що попри велику культурну різницю між німцями та бразильцями, у нього з Вінісіусом Жуніором склалися ідеальні стосунки. Німець зауважив, що хімія за межами поля була ключем до їхнього порозуміння в грі.

"Я мав чудовий зв’язок із Вінісіусом. Ми чудово ладнали і поза межами поля. Якщо у вас погані стосунки у житті, важко знайти спільну мову на газоні. Я користувався його ривками, а він — моїми пасами", — зізнався Кроос.

Проте Тоні не приховував, що часто був змушений виховувати бразильця через його вибуховий темперамент. За словами легенди, він неодноразово просив Віні припинити суперечки з арбітрами та суперниками, оскільки це шкодило команді:

"Я багато разів казав йому: "Досить!". Виникало відчуття, що через його поведінку весь світ починає налаштовуватися проти групи. Я намагався заспокоїти його, щоб він не втрачав свій ритм. Я завжди повторював: Вінісіусе, ти настільки крутий гравець, що тобі все це взагалі не потрібно" — згадує Тоні.

Німецький півзахисник повісив бутси на цвях влітку 2024 року. Кроос провів у складі вершкових 10 років, загалом зігравши 465 гри у всіх турнірах. Допомігши здобути 4 чемпіонських титулів, 1 кубок короля, 4 суперкубка Іспанії та неймовірних 5 кубків Ліги чемпіонів!