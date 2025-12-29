Франція

Португальський хавбек зізнався, що команда втрачала єдність і не виглядала цілісним колективом.

Півзахисник ПСЖ Вітінья відверто розповів про атмосферу всередині команди в той період, коли за парижан виступали Ліонель Мессі та Неймар. За словами футболіста, той сезон став для нього одним із найскладніших у кар’єрі.

"Багато чого сталося, але я волію про це не говорити. Саме тому було складно. Це був рік, коли я не відчував, що ми команда, коли кожен біг за себе, ми трохи розгубилися на полі", — поділився Вітінья.

Португалець також зізнався, що адаптація до нових умов далася йому непросто:

"Я був ще надто молодий, щойно приїхав туди. Це було важко. Впоратися з цією групою гравців було досить складно", — підсумував хавбек.

У цьому сезоні на рахунку Вітіньї 30 матчів, шість голів та десять гольових передач.